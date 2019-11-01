«دورز فريستايل غريل».. قائمة جديدة تدلل الحواس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «دورز فريستايل غريل»، المطعم الذي يحظى بموقع استثنائي على الواجهة البحرية لمنطقة السيف، عن إطلاق قائمة طعام جديدة كلياً تحت اسم «فايف سينسز» وسط أجواء تحمل الذواقة في مغامرة استثنائية تدلل حواسهم.

وتبدأ رحلة القائمة الجديدة مع سلطة الأفوكادو إلى جانب تتبيلة الخيار والتوت والتفاح التي تضفي نكهة خيالية وشهية. ثم يأتي طبق تاتاكي لحم البقر المبتكر بأسلوب فريد ليجمع بين أفخر المكونات مع شرائح رقيقة من لحم عجل «واجيو» وتوابل «ميرين» والزنجبيل والفلفل الحار وصلصة «دورز» الكلاسيكية، ويتم تتبيلها جيداً وتنسيقها بطريقة خلابة على الطاولة، ما يضمن للزوار الاستمتاع بوليمة حقيقية تسرّ العين وترضي ذوقهم على حدّ سواء. أما الطبق الثالث، «دورز إسكندر»، فهؤ طبق معروف على نطاق واسع، ومعد من شرائح رقيقة من لحم البقر المشوي، مع إضافة الطماطم واللبن وبعض التتبيلات الخاصة المميزة.

أمّا الطبق الرابع عنق الضأن، فيقدم عرضاً خيالياً يأسر حواس الذوق والشم والرؤية واللمس، حيث يُطهى ببطء على نار هادئة لمدة ثماني ساعات باستعمال تقنية التتبيل الخاصة بالمطعم، وبعدها يتم تقطيعه وتقديمه على الطاولة بطريقة أنيقة للغاية. وسيقوم الشيف المشرف على إعداد الطاولة بتقديم الطبق بطريقة مميزة حسب رغبة الضيوف، ما يتيح لهم اختبار تجربة مميزة والاستمتاع بنكهة لا مثيل لروعتها.

وتختتم الرحلة محطاتها مع طبق تحلية لا يقل أهمية عن أطباق القائمة، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بتشكيلة الشيف المختارة من أطباق التحلية التشاركية، التي يتم تقديمها على صفيحة من الجليد الجاف.