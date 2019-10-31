شطيرة برجر ب 10 آلاف سعرة حرارية.. من يأكلها في 9 دقائق؟

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أثار مطعم لشطائر البرجر في بانكوك ضجة على الإنترنت بعدما بدأ مستخدمون لموقع "يوتيوب" تحدي بعضهم بعضا في تناول كبرى وجباته وهي شطيرة يقترب وزنها من الستة كيلوجرامات ومغطاة بحلقات البصل المقلية واللحم المقدد والمايونيز بحسب "رويترز".

ويمنح مطعم كريس ستيكس آند برجرز عشرة آلاف بات (330 دولارا) جائزة لمن يتمكن من إنهاء الوجبة العملاقة خلال تسع دقائق، أي بات واحد مقابل كل سعر حراري.

وابتكر المالك كومديتش كونجسوان، الذي يقول إن شطيرة البرجر تلك هي الأكبر في البلاد، فكرة المسابقة بعدما تمكن ثلاثة عملاء من تحقيق المهمة الصعبة. ويأتيه متنافسون جدد كل يوم.

وكان من بينهم باكورن بورنتشيوانجكون الذي لم ينجح في إنهاء الوجبة خلال الوقت المحدد. وقال "سأتناول البرجر في وقت ما (في المستقبل) لكن ليس قريبا".

ويبلغ سعر شطيرة البرجر العملاقة المصنوعة من لحم البقر 2500 بات (82.75 دولار).