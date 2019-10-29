«دبي ميراكل جاردن».. 50 مليون زهرة بانتظاركم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعود «دبي ميراكل جاردن»، أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، لتستقبل الزوّار في موسمها الثامن، اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، حاملة مجموعة من الأعمال الفنية الجديدة المستوحاة من الزهور. تقع دبي ميراكل جاردن بمنطقة دبي لاند على مساحة 72 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 50 مليون زهرة ونبتة، من 120 نوعاً، وتخطط الحديقة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الرابعة، خلال الموسم الحالي، على أن تُعلن التفاصيل لاحقاً.

وخلال الموسم الجديد تطرح الحديقة مجموعة من التسهيلات التي ستدخل البهجة إلى قلوب الزوار، ومنها «السيدة العائمة»، وهي مجسم على شكل سيدة، مصنوع من زهور بديعة الجمال، كما عملت الإدارة على تجديد المسرح ليكون جاهزاً لاستضافة الأعمال الفنية والفعاليات الترفيهية المباشرة. ويستطيع الزوار التقاط الصور من أعلى الحديقة للمجسمات الرائعة التي تعكس جمال الطبيعة والألوان الزاهية، والتي تتناغم مع الأضواء المُبهرة، لترسم لوحة فنية بالغة الجمال.

يشار إلى أن الحديقة عملت على تطوير مضمار للجري بطول 400 متر، محاط بالزهور من الجانبين، لعشاق ممارسة الرياضة أو الاسترخاء، كما سيستخدم المضمار لإقامة الفعاليات والعروض الترفيهية حصص الزومبا، بالإضافة إلى الأنشطة البدنية.

رسخت «دبي ميراكل جاردن» مكانتها خلال السنوات السابقة، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ومنها تدشين مجسم من الزهور لطائرة «طيران الإمارات» العملاقة A380 في عام 2016.

وإضافة مجسم من الزهور بطول 18 متراً لشخصية ميكي ماوس في فبراير 2018، كأطول مجسّم نباتي «مدعَّم» في العالم. يذكر أن الحديقة خصصت لشخصية ميكي ماوس وأصدقائه من شخصيات «والت ديزني» ركناً خاصاً ليستمتع الزوار بتلك الشخصيات الرائعة.

وقدمت الحديقة، خلال موسم العام الماضي «قلعة الزهور» التي تتيح للزوار التلذذ بمذاق أشهى الأطايب في الحديقة وسط أجواء مذهلة وتصاميم تزدان بإبداعات من الزهور الفريدة التي أبدعها نخبة من المصممين، إلى جانب قضاء سهرات متميزة على أضواء المصابيح، والاسترخاء على الأراجيح الشبكية المعلقة على الطريقة الكاريبية والآسيوية تحت الحدائق المعلقة.

وقال الشريك المؤسس مصمم حديقة «دبي ميراكل جاردن» نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «سيتي لاند» المهندس عبدالناصر رحال: تعتبر دبي ميراكل جاردن أيقونة حقيقة بين أهم المعالم الترفيهية والسياحية في إمارة دبي، ولها مكانة كبيرة في قلوب المقيمين والسياح على حد سواء. ويسرنا أن نعود في الموسم الثامن بعدد من الإضافات الجديدة التي ستتخطّى توقعات الزوار.

وأضاف: وخلال موسم العام الحالي، فإننا سنقدم مفاجأة كبرى، ستكون الأولى من نوعها في العالم، باستخدام التكنولوجيا.

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متر، طول مضمار الجري المحاط بالزهور.