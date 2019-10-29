«دانكن دونتس» يقدّم اللحم النباتي الأسبوع المقبل

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

بدأ مطعم «دانكن دونتس» في شهر يوليو الماضي بتقديم فطائر سجق جديدة مخصصة لوجبة الإفطار، من إنتاج شركة بيوند ميت مصنّعة من البروتين النباتي في ولاية منهاتن الأميركية.

وحدّدت سلسلة المطاعم الشهيرة شهر يناير المقبل لإدراج فطيرة السجق على قائمتها في جميع فروع مطاعمها في الولايات المتحدة الأميركية. إلا أنها أعلنت لاحقاً عن تقديم هذا الموعد نحو شهرين ليصبح خلال شهر نوفمبر، وهي خطوة مهمة من شأنها أن تتيح اللحم النباتي في قوائم عدد كبير من المطاعم أكثر بكثير مما شهدناه سابقاً. وسيصبح بوسع العملاء، ابتداء من اليوم السادس من شهر نوفمبر، شراء فطيرة السجق من شركة بيوند ميت في أكثر من 9000 فرع من فروع مطعم دانكن دونتس في أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، ما يجعل هذه النسخة التجريبية أكثر توسّعاً من الشراكة التي عقدت سابقاً بين مطعم الوجبات السريعة برجر كنج وشركة إمبوسيبل فودز المنافسة لشركة بيوند ميت، والتي كانت تهدف إلى بدء تقديم وجبة ووبر إمبوسيبل النباتية في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في أكثر من 7000 موقع في أغسطس الماضي. ويخصص مطعم دانكن لأولئك المهتمين بتذوق فطيرة السجق النباتية دون المجازفة بدفع بضعة دولارات، يومي الثامن والتاسع من شهر نوفمبر لتذوق الفطائر مجاناً في بادرة هي الأولى على الإطلاق.

إذ بوسع العملاء الحصول على عينة مجانية من هذه الفطائر بين الثامنة والعاشرة صباحاً. لكن على الراغبين في تذوق هذه الفطيرة الوصول باكراً، بسبب الإقبال الكبير على منتجات اللحوم النباتية المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة.