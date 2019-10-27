30 دقيقة نشاطاً وسعادة وسط أكبر تجمّع لتمارين التحمّل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

في أجواء حماسية ووسط إقبال لافت، عبّرت دبي صباح أمس، عن التزامها باتباع نمط حياة أكثر سعادة ونشاطاً، من خلال انضمام سكان الإمارة بمختلف شرائحهم إلى المدرب العالمي جو ويكس، الشهير بلقب (ذا بودي كوتش) في أكبر تجمّع لتمارين التحمّل HIIT في المنطقة، الذي أقيم ضمن «تحدي دبي للياقة».

وجاءت مشاركة الآلاف في الفعالية التزاماً منهم بتعزيز مستوى لياقتهم، إذ مارسوا سلسلة تمارين تحمّل مع جو ويكس، خلال 30 دقيقة في «سكاي دايف دبي». وبدأ المذيع المعروف كريس فايد، الفعالية بتشجيع المشاركين منذ الصباح الباكر، أمس، فيما استعدوا لبدئها بممارسة تمارين تحمية قادها مدرّبو «فيتنس فيرست». وفاجأ جو ويكس الحضور بوصوله إلى الموقع بالقفز المظلي، ما زاد من حماسة المشاركين قبل توجه المدرب العالمي إلى المسرح لقيادة تمارين التحمّل HIIT لمدة 30 دقيقة. وقام أعضاء فريق «سوركت فاكتوري» بقيادة مجموعة من الأنشطة للتعافي من الجلسة.

وقال جو ويكس: «يسعدني تحقيق إنجاز أكبر تجمّع لتمارين التحمّل HIIT في المنطقة بمدينة دبي، وأبهرني كل المشاركين في الفعالية بحماستهم وتفانيهم».

ووصف «تحدي دبي للياقة» بالمبادرة اللافتة التي تحثّ كامل سكان المدينة على ممارسة الأنشطة الرياضية، وأتشرف بالمشاركة في نسخة هذا العام من التحدي.

ونظمت الفعالية برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، و«سكاي دايف»، و بدعم أكثر من 100 متطوّع وقائد فرق من «برنامج مضياف» التدريبي، الذي يشكّل جزءاً من المبادرات التدريبية واسعة النطاق التي تطلقها «دبي للسياحة».

ويستمر «تحدي دبي للياقة 2019» حتى 16 نوفمبر المقبل، ويتضمّن أكثر من 5000 حصة تدريبية تقام على مستوى المدينة.

• 5000 حصة تدريبية على مستوى المدينة بكاملها خلال «التحدي».