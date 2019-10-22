الزجاجات البلاستيكية وسيلة لشراء تذاكر المترو والحافلات في روما

المصدر: روما - د.ب.أ

يمكن لمستخدمي وسائل النقل العام في روما، استبدال الزجاجات البلاستيكية القديمة بتذاكر للمترو والحافلات، حيث يقوم الراكب بسهولة بوضع الزجاجة البلاستيكية في ماكينة البيع التي تقوم بتحميل ثمن التذكرة على الهواتف الذكية، من خلال تطبيق إلكتروني.

ويمنح نظام «إعادة التدوير والسفر»، خمس سنتات مقابل كل زجاجة. وكانت هناك طوابير طويلة مصطفة أمام ماكينات الاستبدال، التي تم وضعها في البداية في ثلاث محطات مترو فقط. وقد تم خلال الشهر الأول من تشغيل الماكينات، التخلص من 100 ألف زجاجة بلاستيكية.

وتقول عمدة روما، فيرجينيا راجي، إنها أول عاصمة أوروبية تدخل الماكينات الجديدة في الخدمة. وهناك في العديد من الدول الأوروبية خطط محلية لإعادة مخلفات الزجاجات البلاستيكية، ولكن لا يوجد مثل هذا النظام في إيطاليا.

وتواجه روما مشكلات مزمنة في ما يتعلق بالتخلص من النفايات، مع رؤية مشهد حاويات القمامة التي فاضت بما تحويه، بصورة يومية.