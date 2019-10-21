محطات «مترو مسار إكسبو».. بوابات ذكية تقرأ الوجوه

المصدر: هنادي ابو نعمة -دبي

كشف مدير إدارة تشغيل القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، محمد المظرب، لـ«الإمارات اليوم»، عن عدد من المواصفات النوعية التي ستميز البوابات الذكية في محطات مترو دبي الموجودة على خط مسار إكسبو 2020، والتي على رأسها وجود كاميرا ثلاثية الأبعاد تقرأ أحجام الأشخاص العابرين من البوابة، بما فيها عربات حمل الأطفال، لتسمح لهم بالمدة الزمنية الكافية لمرورهم، وذلك لأنها لن تكون مبرمجة على الإغلاق خلال فترة زمنية محددة مسبقاً.

وقال إن الجيل الجديد من البوابات التي ستركب في المحطات السبع الموجودة على خط مترو مسار إكسبو، صمم بشكل يضمن سهولة وسلاسة في الاستخدام، فضلاً عن أنها ستوفر درجة أعلى من الأمان خلال دخول وخروج الركاب عبرها، بسبب وجود الكاميرات.

وأشار المظرب إلى ثلاث ميزات أساسية موجودة في البوابات الجديدة، من بينها أن حجمها أصغر 30% من البوابات الحالية، وذلك لصالح زيادة المساحة المخصصة لمرور الراكب، لافتاً إلى أنه نتيجة لتصميم البوابات بحجم أصغر، فإنه سيكون بالإمكان وضع بوابات أكثر في المحطة، وبالتالي رفع حجم الطاقة الاستيعابية للمحطات التي ستتمكن حينها من استقبال عدد أكبر من الركاب.

أما الميزة الثانية؛ فتتعلق بتغيير موقع الحساسات التي توجد في البوابات الحالية على الجوانب، بحيث تسمح بفتحها عند مسح بطاقة نول. وأوضح أن وجود الحساسات في البوابات الجديدة سيكون في الأعلى عبر الكاميرات.

وتابع المظرب أن الكاميرات قادرة على التعرف إلى الوجوه، والتمييز بين الأشخاص والأشياء، ومخزن في نظامها الأشكال المسموح مرورها بالوقت نفسه، بحيث لا تسمح بمرور أكثر من شخص، إلا أن البوابة لا تغلق عند مرور الطفل في العربة.

أما الميزة الثالثة، فهي إنارة LED توضح للمتجه نحو البوابات إن كانت متاحة له أم لا، حسب المظرب الذي ذكر أن نظام استخدام البوابات الحالية في بعض المحطات، يسمح باستخدام البوابات في الاتجاهين، الدخول والخروج، وذلك مقارنة بوجود الإضاءة الواضحة والماسحة للمسار في البوابات الجديدة، ما سيسهل على الراكب اختيار البوابة المتاحة قبل وصوله إليها، إذ ستكون البوابات المفتوحة في الاتجاه المطلوب للراكب مضاءة باللون الأخضر.

امتداد جديد

يضم «مسار مترو 2020» سبع محطات جديدة، بهدف تلبية احتياجات مشروعات وفعاليات معرض إكسبو 2020 التي تستمر ستة أشهر بدءاً من 20 أكتوبر 2020. ويبدأ المسار من محطة نخيل هاربر اند تاور على الخط الأحمر، بطول 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض. ويخدم الامتداد الجديد للمترو عدداً من المناطق السكنية تقدر كثافتها بنحو 270 ألف نسمة، بحيث يربط المسار موقع معرض إكسبو بمشروعات ومواقع حيوية تضم مناطق سكنية، مثل الحدائق، وديسكفري غاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع دبي للاستثمار.