وفد أوزبكستان الحكومي يطلع على منظومة الاتصال والإعلام لدولة الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتم برنامج زيارة الوفد الحكومي من جمهورية أوزبكستان لدولة الإمارات فعالياته التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وامتداداً للجهود الرامية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تحديث وتطوير العمل الحكومي بما في ذلك مشاركة المعارف والتجارب الناجحة في مجال الاتصال والإعلام.

وتضمّن جدول الزيارة، والذي نظّمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، تعريف الوفد الزائر بمنظومة الاتصال لحكومة الإمارات ونماذج العمل الإعلامية من خلال عقد عدد من ورش العمل والجلسات المعرفية والزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الإعلامية والحكومية في الدولة، بهدف الاطلاع على أفضل التجارب وممارسات الاتصال لدولة الإمارات.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق، أن «الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأوزبكستان شراكة متميزة، قائمة على التبادل المعرفي ونقل التجارب المميزة، وقد حرصنا خلال زيارة الوفد الأوزبكي على تعزيز الحوار ومشاركة الأفكار والآراء في مجالات الاتصال والإعلام».

وعقد مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل جلسة تعريفية للوفد الزائر تناولت «منظومة الاتصال لحكومة الإمارات».

كما شمل برنامج الوفد الحكومي الأوزبكي زيارة مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي وكان في استقبال أعضاء الوفد المدير العام للمكتب منى غانم المرّي التي أكدت

على أهمية الحرص المشترك بين الجانبين على تبادل الزيارات والخبرات والتجارب الناجحة في مجال الإعلام، في إطار منظومة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، منوهةً باهتمام المكتب الإعلامي بتوثيق عرى هذه الشراكة في شقها الإعلامي من خلال اكتشاف وتفعيل مزيد من جسور التعاون المشترك لاسيما في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر الإعلامية الشابة وتطبيق أفضل الممارسات بما يواكب المتغيرات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية في مجالات الإعلام والاتصال ويوظفها بأسلوب يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولتين الصديقتين.