رواد فضاء يستزرعون لحماً في الفضاء للمرة الأولى

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

أنتج رواد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية لحوماً مستزرعة من خلايا الأبقار، وقد تساعد التجربة في إطعام الناس في الفضاء وعلى الأرض، في أي مكان وفي أي وقت.

فقد حققت شركة أليف فارمز التي تعمل في مجال تقنيات الأغذية قفزة نوعية في مجال بدائل اللحوم، إذ أنتجت أول شريحة لحم في المختبر في العالم، وهي قطعة كبيرة من اللحم المستزرع خلوياً، وتحاكي بنية اللحم البقري وقوامه.

وتأمل الشركة في توفير لحوم مغذية لجميع الناس دون ذبح الحيوانات، وربما لرواد الفضاء أيضاً، إذ استخدم رواد الفضاء حديثاً تقنية هذه الشركة لاستزراع اللحوم في محطة الفضاء الدولية.

وآُجريت التجربة الأولى من نوعها في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية في 26 سبتمبر 2019، وفقاً لبيان صحافي. واستخدم رواد الفضاء جهازاً للطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، طورته شركة «3 دي بيوبرينتينج سولوشنز» الروسية، لمحاكاة خلايا الأبقار التي جلبوها من الأرض لتشكيل نسيج عضلي، وأصبحت أول قطعة لحم تنمو في الجاذبية الصغرى.

ولا تقتصر أهمية التجربة على تزويد رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية أو في الفضاء الخارجي باللحوم الطازجة، إذ تؤكد قابلية عملها في ظل ظروف قاسية جداً.

وقال ديدييه توبيا، الرئيس التنفيذي لشركة أليف، لصحيفة الغارديان: «أثبتنا إمكانية إنتاج اللحوم المستزرعة في أي وقت وفي أي مكان وفي كل الظروف».

آُجريت التجربة في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية.