عدم ثبات الدخل يضر بصحة المخ والقدرات الإدراكية

المصدر: نيويورك - رويترز

تشير دراسة حديثة إلى أن الذين يتفاوت راتبهم من عام لآخر أو من يتعرضون لعدم ثبات وخفض كبير في رواتبهم؛ تتراجع نتائجهم في تقييمات الوظائف الإدراكية والعقلية في منتصف العمر مقارنة بمن لديهم دخل مستقر.

وجمع الباحثون بيانات الدخل على مدى أكثر من عقدين منذ 1990 في دراسة شملت 3287 بالغاً، وكانت أعمارهم في بداية جمع البيانات تراوح بين 23 و35 عاماً. كما فحص الباحثون في تلك البيانات مدى تقلب معدل الدخل بين الارتفاع والانخفاض بين عام وآخر، واحتسبوا عدد المرات التي انخفض فيها دخل المشاركين بنسبة 25% على الأقل.

وفي عام 2010 سجل من كانت دخولهم أكثر تقلباً وتعرضت لنسب أكبر من الخفض؛ درجات أقل في اختبارات لقياس الوظائف الإدراكية المتعلقة بالقدرة على تنفيذ المهام بسرعة.

وبدا في الدراسة أن انخفاض الدخل أكثر من مرة له تأثير أسوأ على صحة المخ من انخفاضه مرة واحدة بنسبة كبيرة خلال فترة الدراسة.