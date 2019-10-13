استوديو الفنون يكتشف مواهب في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

شارك 40 طالباً في استوديو الفنون الموسيقية، الذي نظمه مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في أم القيوين؛ بهدف تنمية المواهب الموسيقية عند الطلبة، والارتقاء بها، من خلال تعليمهم أساسيات الفنون الموسيقية وتدريبهم عليها. وعلى مدى أسبوع، نظم العديد من الورش العملية والنظرية التي أسهمت في اكتشاف الميول والمواهب الفنية عند الطلبة. وقال مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في أم القيوين، عبدالله علي بوعصيبة، إن وزارة الثقافة تهتم بتوفير منصة لدعم المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات، وتسعى دائماً إلى تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات.