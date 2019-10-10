«المستشارة»: لست نموذجاً يُحتذى به في حماية المناخ

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الضرورة الملحة لإجراءات حماية المناخ.

وقالت في تصريحات لمجلة «بونته» الألمانية في عددها المقرر صدوره اليوم: «وفقاً لقناعتي الراسخة فإن تغير المناخ يشكل تحدياً للبشرية. نحتاج إلى أسلوب حياة أكثر استدامة، والوقت يضغط بالنظر إلى أطفالنا وأحفادنا».

وذكرت ميركل أن حزمة إجراءات المناخ تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية إلى حد كبير خلال السنوات المقبلة، وتحقيق أهداف المناخ بحلول عام 2030.

وأشارت ميركل إلى أنه يمكن التعلم من الشباب في ما يتعلق بحماية المناخ، مضيفة: «وللشباب الحق أيضاً في جعل تطلعاتهم الحياتية هي المعيار.. أعلم أنني شخصياً لست نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال، إذ أتنقل بسيارة خدمة مدرعة».

وأعربت عن رفضها استمرار الاعتماد على الطاقة النووية والطاقة المولدة من الفحم، مضيفة أن الطاقة النووية خالية من ثاني أكسيد الكربون، إلا أنها ليست شكلاً مستداماً لتوليد الطاقة.

وذكرت ميركل أن بلادها تُنتج الكثير من الكهرباء حالياً من الفحم والطاقة النووية، حتى لو كانت الطاقة المتجددة تلعب دوراً أكثر أهمية حالياً. واعتبرت أن «التوقف عن استخدام هذين النوعين من الطاقة على نحو متتالٍ أمر سليم، لكنه يمثل أيضاً تحدياً كبيراً».