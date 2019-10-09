«دبي للبصريات» يعود في فبراير المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد شركات التصنيع والموردون والموزعون وتجار التجزئة للمشاركة في فعاليات معرض دبي للبصريات «فيجن - إكس 2019»، الفعالية الوحيدة للبصريات والعناية بالعيون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتطلع إلى الاستفادة من مجموعة أقوى وأفضل من الإعلانات في القطاع، ومشاركة مبتكرين جدد، فضلاً عن العلامات التجارية العالمية القائمة في مجال البصريات والعناية بالعيون.

وسينقسم المعرض إلى خمسة أجنحة مخصصة على النحو التالي: القرية العالمية، معرض التصميم، ساحة الشرق الأوسط، العدسات والعدسات اللاصقة، موفري الرعاية الصحية.

وتركز استراتيجية دورة هذا العام من معرض دبي للبصريات «فيجن - إكس» على تزويد العارضين بفرص ممتازة للتواصل وتوطيد العلاقات والأعمال مع وجود 130 مشترياً ضيفاً من الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وإفريقيا وشبه القارة الهندية. ويهدف المنظمون إلى تعزيز العلاقات التجارية عبر برنامج «المشتري الضيف»، الذي يتيح فرصاً متميزة للقاء ممثلي كبرى الشركات المتخصصة في القطاع على الصعيدين الدولي والإقليمي.