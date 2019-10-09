«الهلال الأحمر» تطلق مبادرة لكفالة 10 آلاف يتيم في 25 دولة حول العالم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة إنسانية جديدة، تستهدف كفالة 10 آلاف يتيم في 25 دولة حول العالم، تحت شعار«كونوا أهلاً لهم»، وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية القصيرة، بالتعاون مع شركة «اتصالات»، إلى جانب تسويق المبادرة لمدة ثلاثة أيام بالمراكز التجارية في الدولة، حيث توجد فرق الهيئة والمتطوعون، ابتداء من غد وحتى السبت المقبل، في عدد من المراكز في أبوظبي تشمل «ياس مول» و«أبوظبي مول» و«مارينا مول» و«دلما مول» و«بوابة الشرق»، وفي دبي «دبي مول» و«إمارات مول»، وفي العين «بوادي مول» و«جيمي مول».

ويقوم المتطوعون بالتواصل المباشر مع زبائن وزوار المراكز التجارية، وتعريفهم بالمبادرة وأهميتها ومكانتها ودورها في العمل الخيري والإنساني، بما يسهم في جذب المزيد من كفلاء الأيتام، كما تقوم فرق الهيئة، بدءاً من الأسبوع المقبل، بزيارات ميدانية إلى الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية في أبوظبي، تتضمن اللقاء بالمسؤولين وشرح أهداف المبادرة والتعريف بها، واستقطاب المزيد من المساهمين والمتبرعين وفاعلي الخير.

وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، إن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، يولي اهتماماً كبيراً لمشروع كفالة الأيتام في الهيئة، ويوجّه دائماً بتوسيع مظلة المستفيدين من المشروع داخل الدولة وخارجها، واستقطاب المزيد من الكفلاء، وأضاف «لذلك جاءت هذه المبادرة النوعية لتحقيق طفرة كبيرة في مشروع الكفالات، الذي تتبناه الهيئة منذ عام 1986، وتسليط الضوء على هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وحشد الدعم لها، ولفت الانتباه لأوضعها الإنسانية.

وأوضح أن مشوار الهيئة في العمل التطوعي والإنساني والتنموي عموماً، غني بالعديد من المبادرات النبيلة، ومن بين عناوينه مشروع كفالة الأيتام، الذي تجاوز ثلاثة عقود، والذي تأسس وفقاً لرؤية وأجندة الهيئة من أجل «كفالة اليتيم ورعايته مادياً وصحياً واجتماعياً وتعليمياً، بحيث يصبح إنساناً مؤهلاً، يعتمد على نفسه ويخدم أسرته ومجتمعه».

إلى ذلك، بلغ عدد المكفولين لدى الهيئة حتى أكتوبر الجاري، 107 آلاف و331 مكفولاً، من بينهم 104 آلاف و868 يتيماً، و142 طالب علم يتيماً داخل الدولة، و1065 شخصاً من أصحاب الهمم، بالإضافة إلى 1256 أسرة.