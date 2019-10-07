بـ «آي فون» رخيص.. «أبل» تجتذب عملاء الميزانيات المحدودة

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

تستعد شركة «أبل» الأميركية لطرح هاتف جديد من طراز «آي فون»، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وسيكون الهاتف الجديد مماثلاً لـ«آي فون 8» مع المعالج «إيه 13» الذي يشبه سلسلة «آي فون 11»، وذاكرة بقوة ثلاثة غيغابايت. كما يحتفظ الهاتف الجديد بخاصية زر هوم، وبصمة الأصابع، إذ يستهدف مستخدمي «آي فون 6» من يريدون خصائص نظام التشغيل «آي.أو.إس 13» لكنهم لا يريدون دفع مبلغ مالي كبير للحصول على الخصائص الجديدة.

وتحتاج أحدث تطبيقات «أبل»، التي طرحت الشهر الماضي، إلى الجيل «آي فون 6 إس» أو جيل أحدث. وتبيع «أبل» حالياً الهاتف «آي فون 8» بسعر يبدأ من 449 دولاراً، ومن المحتمل أن يكون الهاتف الجديد الذي سيشبه فئة «آي فون إس.إي» بالسعر نفسه أو أقل.