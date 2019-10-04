خبر سار لمحبي الكتب.. 75% خصماً في معرض «كلمة» بالمشرف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، معرضاً مصغراً للكتاب بالتعاون مع المشرف مول، تحت شعار «كلمة تدعم القراءة».

ويسعى المعرض الذي ينظم خلال الفترة من 5 - 20 الجاري، إلى الترويج للكتاب وجعله في متناول الجميع، لاسيما أن مشروع «كلمة» يترجم أهم العناوين من أكثر من 13 لغة عالمية إلى العربية.

ويقدم المعرض خصومات تصل إلى 75% على الكتب المعروضة، وهي أكثر من 600 عنوان من أهم الكتب العلمية والأدبية وكتب الأطفال الصادرة عن «كلمة» و«اصدارات» عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويهدف المعرض إلى تحفيز الجمهور بشكل عام والأطفال بشكل خاص على استغلال أوقات الفراغ بالقراءة وجعلها عادة يومية في حياتهم، وإعادة ثقافة اقتناء الكتاب والقراءة، لاسيما أنّ أغلب الشباب بات يتجه نحو الكتاب الإلكتروني، ما ساهم في ابتعاد الكثير من الأفراد عن الكتاب، حيث يساهم المعرض في إعادة انتشار عادة اقتناء الكتب وقراءتها.

