( بالغرافيك ).. إل تشابو.. مدى الحياة في سجن فائق الحراسة

المصدر: غرافيك: محمد داود

بدأ زعيم المخدرات الشهير، خواكين غوزمان لويرا، المعروف باسم إل تشابو،تنفيذ مدة محكوميته التي ستمتد مدى الحياة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت حراسة فائقة الشدة.

ولد إل تشابو في 25 ديسمبر 1954 (أو في 4 أبريل 1957)، هو تاجر مخدرات مكسيكي، والرئيس السابق لـ«كارتل سينالوا»، وهي منظمة إجرامية سميت على اسم ولاية سينالوا الساحلية التي نشأت فيها.

أصبح إل تشابو أكبر تاجر مخدرات في المكسيك عام 2003 بعد اعتقال منافسه، أصيل كارديناس، من كارتل الخليج. كان يعتبر «أقوى مهربي المخدرات في العالم» من قبل وزارة الخزانة الأميركية.

من 2009 إلى 2011، صفنت مجلة «فوربس» إل تشابو واحداً من أقوى الأشخاص في العالم، حيث احتل الترتيب 41 و60 و55 على التوالي. وكان بذلك ثاني أقوى رجل في المكسيك، بعد كارلوس سليم.

وتصفه المجلة بأنه «أكبر تاجر مخدرات على الإطلاق». وتعتبره الحكومة الفيدرالية الأميركية «أكثر الناس قسوة وخطورة على الكوكب»، وقدرت إدارة مكافحة المخدرات (DEA) أنه يقابل بابلو إسكوبار من ناحية النفوذ والامتداد، وتعتبره «عرّاب عالم المخدرات». في عام 2013 سمته لجنة شيكاغو الإجرامية «عدو الشعب رقم واحد» بسبب تأثير شبكته الإجرامية في مدينة شيكاغو (دون دليل واضح على أنه كان في تلك المدينة). آخر شخص تلقى مثل هذه الشهرة كان آل كابوني في عام 1930..

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