الأمير هاري: التاريخ يعيد نفسه مع زوجتي

المصدر: لندن - رويترز

بدأت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري إجراءات قانونية ضد صحيفة «ذا ميل أون صنداي» لنشرها رسالة خاصة، فيما قال محاموها إنه عمل «غير مشروع».

وقال الأمير هاري، في بيان مطول ومؤثّر، أمس، إنه وزوجته اتخذا إجراء قانونياً رداً على ما وصفه بأنه «تنمّر» من قبل قطاعات من الصحافة البريطانية.

وأضاف هاري «رغم أن هذا الإجراء قد لا يكون الإجراء الآمن، لكنه الإجراء الصحيح».

وتابع «أكثر ما يخيفني هو أن التاريخ يعيد نفسه. لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي والآن أرى زوجتي تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها».

وأصبحت والدته الأميرة ديانا واحدة من أكثر النساء على وجه الأرض لاحقتهن عدسات المصورين، بعد أن تزوجت من عضو بالأسرة الملكية.

ولاقت حتفها في حادث سيارة بباريس عام 1997، بعد أن تعقبها مصورون في الشوارع. وشاهد مئات الملايين من الأشخاص حول العالم جنازتها.

وأشار الأمير هاري إلى أن الصحيفة «ضللت (القراء) عن عمد بأن حذفت بشكل مخطط فقرات منتقاة وعبارات محددة، وحتى كلمات بعينها»‭‭.

من جانبها، نفت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» الرواية. وقال متحدث باسم الصحيفة إنها «تتمسك بالموضوع الذي نشرته وستدافع عن هذه القضية بقوة.. وتحديداً، ننفي بشكل قاطع أن تكون رسالة الدوقة جرى تحريرها بأي شكل غير معناها».

وذكر الأمير، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو حفيد الملكة إليزابيث ويأتي في الترتيب السادس في ولاية العرش، أن الإجراء القانوني «استغرق إعداده شهوراً عدة».

وأشار إلى «ازدواجية المعايير» لدى بعض قطاعات الصحافة الشعبية التي تكتب مقالات تحمل انتقادات للزوجين في الشهور الماضية، لكنها تقوم بتغطية إيجابية إلى حد بعيد لجولتهما الحالية. وتابع: «كنت شاهداً صامتاً على معاناتها لفترة طويلة. سيتعارض الصمت وعدم فعل شيء مع كل ما نؤمن به».