السعودية: إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال 30 يوماً

المصدر: جدة - د.ب.أ

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور نبيل العامودي، أن قطار الحرمين السريع سيعاود تقديم خدماته خلال 30 يوماً مستخدماً محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوراها.

وسيستخدم قطار الحرمين بالإضافة إلى محطة مطار الملك عبدالعزيز محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

يأتي ذلك في أعقاب الحريق الذي اندلع مؤخراً في محطة قطار الحرمين بالسليمانية بجدة، وما نتج عنه من أضرار.

وأشارت وزارة النقل إلى أن الحريق استمر لمدة 15 ساعة متمركزاً في سقف المحطة، إلا أن أنظمة الحماية داخل المحطة والأبواب المضادة للحريق عزلت أدوار المحطة؛ ما وفر حماية للأدوار الأول والثاني والثالث بالإضافة إلى القبو، حيث توجد معظم أنظمة التحكم والتشغيل.

وأكدت الوزارة في بيان أن الحريق لم يصل إلى السكة أو أنظمة الكهرباء للخطوط الحديدية، ما سيمكن المُشغل من إعادة حركة القطارات مروراً من المحطة المتضررة دون التوقف بها والتوقف ببقية المحطات الأخرى، بما فيها محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة محافظة جدة.

