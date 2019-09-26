10 كيلوغرامات وزن حقيبة هزاع المنصوري إلى الفضاء

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

من المقرر أن يقضي رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في رحلته ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية تمتد من 25 سبتمبر إلى الجمعة الموافق 4 أكتوبر.

ويجري «هزاع المنصوري» خلال مهمته 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية منها وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس ووكالة الفضاء الأوروبية، بينها 6 تجارب على متن محطة الفضاء الدولية لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان في الفضاء، مقارنة بالتجارب التي أجريت على سطح الأرض، ودراسة مؤشرات حالة العظام والاضطرابات في النشاط الحركي والتصور وإدراك الوقت عند رائد الفضاء، إضافة إلى ديناميات السوائل في الفضاء، وأثر العيش في الفضاء على البشر وتجربة النخلة في الفضاء.

ويحمل المنصوري، الذي سيضع على كتفه شعار «طموح زايد»، معه إلى محطة الفضاء الدولية 10 كيلوغرامات من المتعلقات تتضمن: نسخة من القرآن الكريم مع صورة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وكتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصوراً عائلية وهدايا تذكارية، و30 بذرة لشجرة الغاف.

وقد تم إعداد وجبات طعام خاصة «حلال» للمنصوري، تتضمن أكلات إماراتية تقليدية مثل المضروبة والبلاليط والصالونة، وتم إعدادها على هيئة معلبات ومعجون في أنابيب بمواصفات وطرق خاصة تتناسب مع ظروف الحياة في المركبة الفضائية.

ويعتبر «المنصوري» أول رائد فضاء من المنطقة العربية يشارك في الأبحاث على متن المحطة الفضائية الدولية والتي ستسهم بشكل كبير في إثراء المعرفة الإنسانية والخروج بقاعدة بيانات يمكن مشاركتها مع مختلف الجهات المحلية والدولية، والتي بدورها ستفتح آفاقاً جديدة في المجتمع العلمي العالمي. كما ستصبح الإمارات العربية المتحدة بذلك الدولة رقم 19 التي ستسهم في الأبحاث العلمية عن طريق بيانات سيقدمها هزاع المنصوري، وستكون مرتبطة بجسم الإنسان وحياته.