«الأرض تحت قدمي» يفوز بجائزة مهرجان فيلم المرأة بسلا

المصدر: سلا (المغرب) - رويترز

فاز الفيلم النمساوي «الأرض تحت قدمي» لمخرجته ماري كروتزر بالجائزة الكبرى للدورة الـ13 لمهرجان فيلم المرأة بسلا الذي انطلق في 16 سبتمبر الجاري، وأسدل عليه الستار مساء أول من أمس.

كما فاز الفيلم بجائزة أحسن سيناريو، وتسلّم سفير النمسا بالمغرب الجائزة نيابة عن المخرجة.

وتقاسم فيلم «بنت الريح» من إخراج الممثلة المغربية لطيفة أحرار، وفيلم «400 صفحة» من إخراج غزلان أسف، جائزة الجمهور الشبابي للفيلم القصير. وكانت جائزة الجمهور الشبابي للفيلم الطويل من نصيب المخرج عزالعرب العلوي عن فيلمه «كيليكيس.. دوار البوم»، وجائزة الفيلم الوثائقي من نصيب الفيلم الألماني «في البحث».

وفازت بجائزة أحسن دور نسائي الممثلة المقدونية زوريكا نوشيفا عن دورها في فيلم «الإله موجود»، في حين تقاسم جائزة أحسن دور رجالي الممثلون الصينيون عيسى ياسان وكالبينور راحماتي وموسى ياسان عن أدوارهم في فيلم «الوداع الأول».

وانطلقت أولى دورات المهرجان في 2004، ويعتبر من أهم المهرجانات العربية والإفريقية المعنية بالإنتاج السينمائي الذي يناقش قضايا المرأة المعاصرة ومشكلاتها. وتنافس خلال ستة أيام 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الطويلة، بالإضافة إلى خمسة أفلام وثائقية. وحلت تونس ضيفة شرف هذه الدورة، وعرضت خمسة أفلام روائية طويلة.