«إكسبو 2020 دبي» يطلق برنامج أوبرا الوصل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق «إكسبو 2020 دبي» برنامجاً تعليمياً لطلبة المدارس ومعلميهم في الإمارات، يُوظف الموسيقى والغناء في تجربة تعليمية تفاعلية وممتعة. وسيشمل برنامج أوبرا الوصل للتعليم والتوعية مكونات فنية عدة، مثل السرد القصصي والموسيقى الكلاسيكية والتأليف الموسيقي.

وقالت نائب رئيس أول الفنون والثقافة في «إكسبو 2020 دبي»، الدكتورة حياة شمس الدين، إن «الهدف الأساسي من هذه المبادرات التعليمية هو تعريف أطفال المدارس بفنون الأوبرا المتعددة، وجذبهم إليها، بما يتسق مع أهداف المناهج الدراسية وطرق التعليم الحديثة القائمة على العمل الجماعي والتواصل».

وأشارت إلى أن «(الوصل) أول أوبرا إماراتية وضع موسيقاها الملحن محمد فيروز، ووضعت كلماتها الكاتبة مها قرقاش، ونحن على ثقة بأنها ستلمس قلوب الأطفال، إذ إن فكرتها قائمة على الوحدة والتواصل».

ولفتت إلى أن هذا البرنامج صُمم ليكون ذا تأثير بعيد المدى، عن طريق التواصل مع معلمي الموسيقى في شتى مدارس الدولة، من خلال مبادرات تعليمية طورت خصيصاً لتنمية المهارات الفنية للطلبة.

ويدشن برنامج أوبرا الوصل للتعليم والتوعية مبادرتين، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد. وتبدأ المبادرة الأولى، من أكتوبر المقبل، عن طريق سلسلة من الورش التفاعلية، صممت بالتعاون مع أوبرا ويلز الوطنية، التي ستؤدي أوبرا الوصل خلال فترة انعقاد فعاليات إكسبو 2020.

وخلال الورش، سيلتقي الطلاب خبراء في مجال الأداء الموسيقي، ويتعرفون إلى فنون الدراما والسرد القصصي والإنتاج المسرحي. بينما تتاح لمعلمي الموسيقى فرصة اكتساب مهارات وأساليب تعليمية تجعل الغناء سهلاً وتفاعلياً وممتعاً.

من جهتها، قالت مديرة إدارة الشراكات في أوبرا ويلز الوطنية، إيما فلاتلي: «يسرنا أن نعمل مع أجيال المستقبل في دولة الإمارات، وأن نقدم لها ما يلهمها من خلال فنون الأوبرا».

أما المبادرة الثانية فستكون «نشيد الوصل»، التي ستتيح لطلبة المدارس فرصة للمشاركة في عروض، مدة كل منها 30 دقيقة، على أضخم مسرح في موقع «إكسبو 2020 دبي» ضمن كورال موسيقي يؤدي مقاطع من «أوبرا الوصل» بمصاحبة أوركسترا محترفة.

وسيشارك في كل عرض مجموعة مكونة من 250 طالباً، وسينطلق «نشيد الوصل» في نوفمبر 2020، ويمتد من خلال سلسلة من العروض أثناء فعاليات الحدث.

وتروي «أوبرا الوصل» حكاية إماراتية، تحتفي بالتراث الثقافي المتنوع للدولة، وما حققته من إنجازات، وما تتطلع إليه من طموحات في المستقبل، وستؤدَّى الأوبرا باللغتين العربية والإنجليزية.

حياة شمس الدين:

• «(الوصل) أول أوبرا إماراتية، ونحن على ثقة بأنها ستلمس قلوب الأطفال، إذ إن فكرتها قائمة على الوحدة والتواصل».

إيما فلاتلي:

• «يسرنا أن نعمل مع أجيال المستقبل في الإمارات، وأن نقدم لها ما يلهمها من خلال فنون الأوبرا».

• «نشيد الوصل» يبدأ في نوفمبر 2020، ويمتد من خلال سلسلة من العروض أثناء الفعاليات.