«كن نجماً».. تجربة إقامة فاخرة في «ذا إتش دبي»

المصدر: الامارات اليوم

احجز هذه الفرصة من العمر، التي تشمل الإقامة في الجناح الملكي، وقيادة سيارة لامبورغيني هوراكان 2019 الجديدة. ويشمل هذا العرض الإقامة في الجناح الملكي الفريد، الذي يمتد على مساحة تبلغ 1130 متراً مربّعاً، ويشغل الدور العلوي للفندق بأكمله، إضافة إلى الاستمتاع بالقيادة في شوارع دبي على متن واحدة من أغلى السيارات الخارقة في العالم وأكثرها رغبةً (لامبورغيني هوراكان 2019).

«كن نجماً» هي تجربة شاملة تبدأ من 30 ألف درهم في الليلة الواحدة، وتتضمن التنقل في سيارة رولز رويس من المطار، وقضاء ليلة كاملة في الجناح الملكي، مع عشاء خاص داخل الجناح لستة أشخاص، وعلاج لتجديد نشاط وحيوية لشخصين في «ماندارا سبا»، وقيادة سيارة لامبورغيني هوراكان أو سيارة أخرى مماثلة.

يتّسم الطابق 32 من الفندق ــ حيث يقع الجناح الملكي ــ بالفخامة والثراء، ويتضمن ثلاث غرف ملوكية للضيوف، وخمس غرف جلوس مذهلة، وغرفة طعام رائعة مزيّنة بطاولة تتّسع لـ12 شخصاً، ومكتباً خاصاً، وسينما حصرية، ومطبخاً مجهزاً بالكامل، ومنتجعاً (سبا)، إضافة إلى مسبح داخلي يمتدّ إلى شرفة الجناح الخارجية الضخمة، حيث يستطيع الضيوف السباحة في الهواء الطلق أو تحت سقف الجناح الملكي.