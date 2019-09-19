عائشة البوسميط.. ابنة الإمارات سفيرة بحرية للنوايا الحسنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت المنظمة البحرية الدولية عن تسمية مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتورة عائشة البوسميط، سفيراً بحرياً للنوايا الحسنة، وذلك خلال الفعالية المصاحبة ليوم الملاحة البحرية العالمي، التي أقيمت في كولومبيا من الفترة 15 - 17 الجاري، بحضور عدد من الوزراء، وممثلين عن مختلف دول الأعضاء في الجمعية.

وقال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن «تسمية الدكتورة عائشة سفيرة بحرية للنوايا الحسنة، تؤكد سعي القيادة إلى دعم تمكين المرأة وإشراكها في كل القطاعات التنموية، باعتبارها عنصراً فاعلاً في عملية التنمية والتقدّم».

وأضاف «نبارك للدكتورة عائشة الثقة العالية التي منحتها إياها المنظمة البحرية العالمية، ونثمن جهودها المتواصلة في الارتقاء بمكانة المرأة الإماراتية، وتمكينها من دخول كل مجالات العمل، وعلى رأسها المجال البحري، إذ استطاعت أن تبرز ابنة الإمارات كرمز للإبداع والتميز والابتكار في القطاعات الحيوية المؤثرة على مسار التنمية الشاملة والمستدامة».

من جهتها، قالت عائشة البوسميط، إن «المرأة الإماراتية نجحت في مختلف المجالات، وتركت بصمة متميزة بفضل القيم التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي ركز من خلالها على أهمية دعم مسيرة الإماراتية، وتكمل قيادتنا هذا النهج المثالي من خلال دعم المرأة في القطاعين الحكومي والخاص».

وأضافت «تسميتي سفيرة بحرية للنوايا الحسنة مصدر فخر لي، وأعتز بتمثيل دولة الإمارات في هذه المنظمة العريقة».

وأشارت إلى أهمية الدور المنوط بها، الذي يشمل بالدرجة الأولى التوعية ضمن القطاع البحري باعتباره قطاعاً حيوياً يشكّل ثاني أكبر اقتصاد بعد النفط، إضافة إلى نشر الوعي في صفوف الشباب حول أهمية هذا القطاع والانخراط فيه، ما جعل المنظمة البحرية الدولية تتخذ تمكين المرأة شعاراً لعملها خلال العام الجاري. كما يرتكز الدور على تكثيف الجهود والمساعي لتشجيع الشباب في المدارس والجامعات على الانخراط في القطاع البحري من خلال دراساتهم الأكاديمية أو عملهم ضمنه.

يشار إلى أن اختيار سفراء النوايا الحسنة يكون من قبل مجموعة من الشخصيات العامة الأكثر تأثيراً في العالم.

مسيرة

تتمتع الدكتورة عائشة البوسميط بمسيرة مهنية حافلة، إذ تجلّت إسهاماتها القيمة ودورها الفاعل في فوز الإمارات في عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة «ب»، لتتولى مسؤولية توحيد وتنسيق الجهود بين أعضاء الفريق الداعم لملف الترشح، والمكوّن من نخبة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارات.

عائشة البوسميط:

«تسميتي مصدر فخر

لي، وأعتز بتمثيل

دولة الإمارات في

المنظمة العريقة».