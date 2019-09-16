أريكة «فريندز» البرتقالية تحط في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصلت الأريكة البرتقالية الشهيرة، التي اجتمعت عليها شخصيات مسلسل «فريندز» (الأصدقاء) لسنوات طويلة إلى دبي، في إحدى محطاتها العالمية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ25 لبدء عرض المسلسل.

واحتفالاً بالمناسبة، تقدم «وارنر براذرز» الولايات المتحدة ديكورات «مقهى سنترال بيرك» الشهير في موقعين: قاعة الشلال في «دبي مول» ابتداءً، وفي معرض عائم بجوار نافورة دبي.

وتتضمن ديكورات المقهى الأريكة البرتقالية الشهيرة، والسجادة الحمراء، وطاولة القهوة، والعديد من الإكسسوارات الأخرى التي ظهرت في المسلسل.

يذكر أن المسلسل الشهير بدأ عرضه قبل 25 عاماً محققاً نجاحاً استثنائياً، ومازال حتى اليوم يستقطب مئات الآلاف من المشاهدين. وستزيّن واجهة LED في برج خليفة بعرض ضوئي وبصري خاص عن المسلسل في 22 سبتمبر الجاري في الوقت الذي ستتراقص فيه مياه وأنوار نافورة دبي على أنغام أغنية شارة المسلسل I’ll Be There for You التي قدمها ثنائي «ذا رامبرانتس»، متناغمةً مع عرض LED على واجهة برج خليفة.

وبذلك، ينضم برج خليفة إلى معالم عالمية شهيرة، مثل مبنى إمباير ستيت، وعين لندن، وقصر مدريد الملكي، وغيرها، في استقبال «سنترال بيرك كافيه»، احتفالاً بالبهجة التي أدخلها مسلسل «فريندز» على قلوب مشاهدين حول العالم منذ 25 عاماً.