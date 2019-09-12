علماء: جثث الموتى تتحرك أثناء تحلّلها

المصدر: سيدني - د ب أ

كشف علماء أستراليون أن جثث الموتى تتحرك أثناء تحلّلها.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، أن كاميرات ثبّتها علماء أستراليون في منشأة بحثية وتلتقط الصور بالتتابع بفاصل زمني ثابت، كشفت أن أطراف الجثث تحركت من مكانها أثناء جفافها وتحللها.

وكانت الكاميرات تلتقط صوراً للجثث كل 30 دقيقة على مدار 17 شهراً.

وقال الباحث أليسون ويلسون: «ما وجدناه هو أن الذراعين كانا تتحركان بشكل كبير»، مشيراً إلى أن الذراعين اللتين كانتا تلامسان جانبي الجثة تحركتا ثم عادتا مجدداً إلى مكانهما».

وتابع: «لقد تحركت الذراع بعيداً ثم عادت لتلامس جانب الجثة تقريباً مرة أخرى».

وأُجريت الدراسة في موقع سري بمركز أبحاث أسترالي قرب العاصمة سيدني.

وتم إنشاء ذلك المركز قبل ثلاث سنوات للتحقيق في عملية تحلل الجثث في ظل ظروف مختلفة، للاستفادة من ذلك في عمليات البحث الجنائي مع إعادة تمثيل سيناريوهات الجرائم المختلفة في محل الواقعة.

وأوضح ويلسون أن تحركات الجثث يمكن أن تكون نتيجة لتقلص الأربطة أثناء جفافها.

وقالت الباحثة في علم الإجرام والطب الشرعي بجامعة نيوكاسل، الطبيبة زانثا مالت، إن هذا الاكتشاف ربما يكون مهماً لمحققي مسارح الجريمة، الذين يفترضون أن جثة الشخص المتوفى تظل على وضعها لمدة طويلة.

وأضافت: «أعتقد أن الأشخاص سيصابون بالدهشة من مدى هذه الحركة، لأنني شعرت بالدهشة عندما رأيتها، خصوصاً كم كانت الذراعين تتحركان، لقد كان الأمر مذهلاً».