حادثة انتحار كل 40 ثانية في العالم

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حادثة انتحار كل 40 ثانية على مستوى العالم، وأن عدد من يفقدون أرواحهم بسبب الانتحار كل عام يفوق قتلى الحروب.

وأوضحت المنظمة أن الشنق وتناول السم وإطلاق الرصاص هي أكثر طرق الانتحار شيوعاً، وحثت الحكومات على أن تضع خططاً للوقاية من الانتحار لمساعدة الناس على التأقلم مع التوتر، والحد من إمكانية حصولهم على وسائل الانتحار.

والانتحار هو ثاني أكبر سبب لوفاة الفتية الذين تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً بعد حوادث الطرق. كما أنه ثاني أكبر سبب لوفاة الفتيات اللائي تراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً بعد الأمور المتعلقة بالحمل والولادة. وبالنسبة للمراهقين الذكور يعتبر الانتحار ثالث أكبر سبب للوفاة بعد حوادث الطرق والعنف.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن قرابة 800 ألف شخص في المجمل يقدمون على الانتحار سنوياً، أي أكثر ممن تقتلهم أمراض الملاريا أو سرطان الثدي أو الحروب أو جرائم القتل.