«المكتبة الشاطئية» في محطة جديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

احتفاءً بلقب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019، استضاف نادي سيدات الشارقة، المرحلة الثالثة من مكتبة الشارقة الشاطئية، إحدى المبادرات التي أطلقها مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، بهدف تشجيع مرتادي الشواطئ في الشارقة على القراءة، وتعزيز حضور الكتاب لدى جميع فئات المجتمع.

وتوفر المكتبة بيئة غنية بالمعارف الثقافية والإبداعية للمنتسبات والزوار، إذ تتنوّع عناوينها بين الرواية والقصة والمؤلفات الموجهة للأطفال، إلى جانب المصادر المعرفية الأخرى مثل التنمية الاجتماعية والفكرية وكتب الأسرة والتاريخ.

وخصص النادي بعد افتتاح المكتبة سلسلة من الفعاليات الثقافية والترفيهية لإثراء ذائقة المنتسبات والزائرات بالكثير من المعارف، إضافة إلى مسابقات التحدي والبحث عن الكنز المفقود، وتنظيم فقرات خاصة للطهي الحيّ وتذوّق المأكولات الشهية، يقدمها نخبة من أمهر الطهاة.

ووجدت المكتبة في مرحلتها الثانية على شاطئ الخان 2 بالشارقة، أخيراً، إذ جمعت الكثير من زوّار وقاطني الإمارة.