4 ورش عمل في اليوم الثاني من «القيادات الإعلامية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل «برنامج القيادات الإعلامية» فعالياته الهادفة لصناعة جيل مبدع من الإعلاميين الشباب العرب، واشتملت فعاليات اليوم الثاني من البرنامج على أربع ورش عمل والمحاضرات والدورات التدريبية التي قدمها مجموعة من الخبراء والمختصين البارزين في مجال الإعلام بالعالم العربي.

وانطلقت فعاليات البرنامج، أمس بدبي، برعاية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، ومن المقرر أن تنتقل فعالياته إلى أبوظبي في الثامن من الشهر الجاري، ويستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.

وتعرف المشاركون - بحضور ومشاركة وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما المزروعي - إلى موضوعات عدة، في ما يخص أخلاقيات العمل الإعلامي، وأهمية الالتزام بمبادئ العمل لتطوير مستقبل مهني ناجح مبني على الثقة والصدقية. وتمت مناقشة هذه الموضوعات، خلال محاضرة بعنوان: «الصحافة العالمية: القيم والمبادئ»، التي ألقتها هبة قنديل، مستشار إعلامي في مؤسسة تومسون رويترز.

وقالت شما بنت سهيل المزروعي: «الشباب هم قادة المستقبل وصناع التغيير الإيجابي، لذلك تقع المسؤولية على عاتقنا بتوجيه قدراتهم ومواهبهم بما يرتقي بمجتمعاتنا ودولنا العربية. ونسعى من خلال المبادرات التي نطلقها إلى استقطاب الكفاءات العربية الشابة والطموحة التي من شأنها أن تصنع مستقبلاً واعداً ومزدهراً ومستداماً ومليئاً بالفرص».

وقالت هبة قنديل: «في ظل التحول الكبير الذي يعيشه المشهد الإعلامي، وتزايد مصادر الأخبار وإقبال العديد من الأفراد على إنتاج المحتوى، من المهم جداً التمسك بأصول الصحافة والإعلام والمبادئ الأساسية التي رست عليها هذه المهنة، لضمان النوعية والثقة». كما أقيمت أربع ورش عمل تناولت العديد من القضايا والموضوعات الأساسية في جوانب العمل الإعلامي الاحترافي، بما فيها ورشة حول «قواعد الصحافة»، وورشة أخرى بعنوان «أساسيات نقل الأخبار»، استعرض خلالها فريق من خبراء مؤسسة تومسون رويترز العوامل الرئيسة، التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند نقل الأخبار والتقارير الصحافية عبر القنوات المختلفة سواء كانت وسائل تقليدية، أم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، سعيد النظري: «أهدافنا في البرنامج تنسجم مع إعداد جيل من الرواد الشباب العرب في الحقل الإعلامي، ليكونوا قادة في هذا المجال مستقبلاً، وقد تم إعداد البرنامج والزيارات الميدانية اعتماداً على ذلك، ومن أجل تحقيق هذا الهدف».

بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين البارزين في مجال الإعلام.