12 فيلماً تونسياً في مسابقات أيام قرطاج السينمائية

المصدر: تونس - رويترز

قالت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية إن 12 فيلماً تونسياً ستتنافس في جوائز المسابقات المختلفة بدورة هذا العام التي تنطلق شهر أكتوبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان إن لجان المشاهدة اختارت هذه الأفلام من بين 40 فيلماً تونسياً تقدمت للمشاركة هذا العام.

وتحمل الدورة التي تقام في الفترة من 26 أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر المقبلين اسم مدير المهرجان الراحل نجيب عياد الذي توفي في أغسطس الماضي.

وتشارك ثلاثة أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة هي: «نورا تحلم» للمخرجة هند بوجمعة، و«بيك نعيش» لمهدي برصاوي، و«قيرة» للمخرج الفاضل الجزيري.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تشارك أربعة أفلام: «قصة حقيقية» للمخرج أمين لخنش، و«ميثاق» لصبري بوزيد، و«هروب» للمخرج يؤاب الدشراوي، و«سراب» للمخرجة فاتن الجزيري.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة تشارك ثلاثة أفلام: «الغياب» لفاطمة الرياحي، و«على العارضة» لسامي التليلي، و«تلفزيون فتح الله» لوداد الزغلامي.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة يشارك فيلما «أهل الكهف» لفخري الغزال، و«من طين» ليونس بن سليمان.