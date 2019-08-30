«ذا غرين بلانيت».. استكشاف عالم الحيوانات في دبي

المصدر: الامارات اليوم

أطلقت «ذا غرين بلانيت» في دبي باقة جديدة من التجارب الفريدة المتاحة للضيوف محبي استكشاف عالم الحيوانات عن كثب والراغبين في مواجهة مخاوفهم.

وسيتمكن الضيوف من خوض تجربة لقاء مجموعة من الطيور الاستثنائية ومسكها وإطعامها، بما فيها الطوقان ذو المنقار الملون وببغاء الكايك الذكي.

ويمكن للزائرين أيضاً الاقتراب من الزواحف. وتتيح تجربة لقاء الزواحف للضيوف فرصة نادرة لحمل مجموعة مميزة من أنواع الزواحف، بما في ذلك السحالي، أبوبريص أو الوزغ، والسلاحف، والحرباء، وحتى الثعابين.

وسيكون الضيوف مدعوين لمواجهة مخاوفهم يومياً في تجربة لقاء الحشرات، حيث يمكنهم لمس مجموعة من الحشرات مثل الدودة الألفية، والصراصير، والديدان، والعنكبوت الذئبي!

يبدأ سعر الدخول إلى ذا غرين بلانيت من 99 درهماً فقط (للشراء عبر الإنترنت) أو 115 درهماً (عند البوابة). وتبدأ أسعار اللقاءات التفاعلية من 184 درهماً فقط، بينما يبدأ سعر تجربة مشاهدة الحيوانات عن كثب من 84 درهماً فقط.