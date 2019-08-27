أحمد مجان محكماً وضيف شرف في «تحدي بريطانيا للاختراع»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختارت جمعية المخترعين البريطانية المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان ليكون محكماً وضيف شرف النسخة الجديدة لتحدي معرض بريطانيا العالمي للاختراع والتجارة (ITE) 2019.

ويأتي الاختيار تقديراً لجهود مجان المتواصلة، وإسهاماته العديدة في عالم الاختراع والابتكار والإبداع والتكنولوجيا والحلول الذكية.

ومن المقرر تنظيم المعرض بمشاركة مئات المخترعين من 20 دولة خلال الفترة من 29 - 30 أغسطس الجاري في أوليمبيا كينسينغتون بمدينة لندن تحت إشراف المنظمة الدولية للمخترعين (WIIPA)، حيث تضع لجنة مكونة من مجموعة من المحكمين والخبراء فوائد الاختراعات المقدمة من الناحية الاجتماعية والبيئية للبشرية والحاجة إليها، والأصالة والإبداع والتصميم؛ على المحك.

ويتضمن الحفل الختامي للمعرض إعلان الفائزين في التصفيات النهائية الكبرى للمتقدمين للجوائز لفئتي الجوائز البريطانية والجوائز الدولية .

ويعد الحدث فرصة للمخترعين والمصنعين والتجار لعرض أحدث اختراعاتهم وابتكاراتهم وتبادل المعلومات.