«بركة» عمرو سعد على شاشة «أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، عن بدء عرض مسلسل الدراما الاجتماعية «بركة» الذي يؤدي بطولته الفنان عمرو سعد، على قناة أبوظبي، من الأحد إلى الخميس. وتدور أحداث المسلسل عن شخصية صبري ذات الأصول الصعيدية الذي يرعى مصالح المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل، ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، لكن تجري الحكاية في مسارات أخرى.

والمسلسل من بطولة عمرو سعد بمشاركة نخبة من الفنانين المصريين، من بينهم كمال أبورية، وهالة صدقي، وهنادي مهنا، ورنا رئيس، وعبدالرحمن أبوزهرة، ورياض الخولي، وإنعام سالوسة، وصلاح عبدالله، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

العمل يشارك في بطولته كمال أبورية وهالة صدقي.