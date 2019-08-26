مغامر إماراتي يتسلق جبل إلبروس لأجل «قمة الأمل»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف المغامر الإماراتي خليفة المزروعي، أمس، عن مبادرته «قمة الأمل»، التي يتسلق خلالها جبل إلبروس الروسي، أعلى قمة في أوروبا، لجمع التبرعات دعماً للأطفال المصابين بالسرطان.

وأوضح المزروعي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في فندق البيت بالشارقة، أن

رحلته التي ستبدأ في الثالث من سبتمبر المقبل، تهدف إلى تقديم الدعمين المعنوي والمادي للأطفال المصابين بالمرض، لافتاً إلى أنها تأتي بدعم من جمعية أصدقاء مرضى السرطان، التي أتاحت له فرصة زيارة الأطفال المصابين.

وأضاف المغامر الإماراتي أن «أهداف رحلته لا تقتصر على صعود قمة إلبروس، التي يصل ارتفاعها إلى 5642 متراً فوق سطح البحر، من أجل جمع التبرعات، والإسهام في التوعية بمرض السرطان، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي النبيل لدى الشباب الإماراتي».

وأشار إلى أنه سيرفع على قمة الجبل علم دولة الإمارات، والعلم الذي يحمل شعار جمعية أصدقاء مرضى السرطان، إلى جانب لوحة قدمها له طفل مصاب بمرض سرطان الدم، إذ قطع له وعداً برفعها على قمة إلبروس.

بدورها، قالت المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان الدكتورة سوسن الماضي،

إن «خليفة المزروعي يعدّ نموذجاً ملهماً للشباب الإماراتي الواعي، والجمعية ستواكب رحلته وتسانده لجمع التبرعات في رسالته التي يحملها إلى واحدة من أعلى القمم في أوروبا». وأضافت: «تتبنى الجمعية رؤية واضحة تتمثل في خلق مجتمع واع بالسرطان في دولة الإمارات، وتوفير وتسهيل الوصول إلى الاحتياجات الطبية اللازمة لتحسين حياة الأفراد الذين يعانون المرض، ونحن داعمون لكل ما يحقق هذه الرؤية، ويؤكد أثرها على أرض الواقع، لذلك يأتي دعم الجمعيّة لمبادرة (قمة الأمل)».