مهرجانات ألماتي.. عزف منفرد وأوبرا وباليه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تتواصل فعاليات الصيف الترفيهية في مدينة ألماتي، كبرى مدن كازاخستان، بتقديم المزيد من التشويق والأنشطة لإمتاع الزوار.

وينظم مهرجان «أوبرا كوك - توب» الموسيقي عروضاً متنوعة تؤديها نخبة من العازفين المنفردين، بالإضافة إلى عروض باليه ومعزوفات لأوركسترا السيمفونية الأكاديمية لجمهورية كازاخستان بإدارة آلان بوريبايف. وستقام الأوبرا السنوية في «كوك - توب ريكرييشن بارك» في 24 الجاري، بحضور آيفان ديفابياني، المغني الأوبرالي الإيطالي الشهير، كضيف خاص للمهرجان.

كما يمكن لعُشاق الموسيقى الاستمتاع بمهرجان آخر، في 30 الجاري.