رسمياً.. ذوبان أول جبل جليدي في آيسلندا

المصدر: ريكيافيك - د.ب.أ

أعلنت آيسلندا رسمياً، أمس، عن ذوبان أول جبل جليدي في البلاد، في مراسم حضرتها رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير.

وفقد «أوكجوكال» وضعه كجبل جليدي عام 2014، إذ إن تراجع الجليد وذوبانه يعنيان أنه لم يعد يتحرك على قمة بركان كان يرسو عليه لنحو 700 عام.

وأزاح العالم الجيولوجي، أودور سيجوردسون، النقاب عن لوحة جدارية غير رسمية، إحياء لذكرى الجبل الجليدي. وكُتب على الجدار: «خلال الأعوام الـ200 المقبلة، يتوقع أن تحذو جميع جبالنا الجليدية هذا الحذو».

وجاء فيه أيضاً: «هذا النصب التذكاري هو الاعتراف بأننا نعرف ما يحدث، وما يجب القيام به». ومن المتوقع أن يكون المناخ موضوعاً رئيساً هذا الأسبوع، عندما تستضيف مدينة جاكوبسدوتير رؤساء وزراء دول الشمال، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في اجتماع غير رسمي.