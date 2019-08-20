الأميركية مالوري: أنا الأكثر ولعاً بكيت ميدلتون.. ولديَّ الدليل

المصدر: لندن - رويترز

تعتبر الأميركية مالوري جونسون بولينغ (31 عاماً) نفسها أكثر المعجبات ولعاً بدوقة كمبردج كيت ميدلتون. والإعجاب لم يقتصر على الكلام فقط، لكنها قررت أن تقدم دليلاً، وفي الوقت ذاته تحقق جزءاً من حلمها بخزينة ملابس ممتلئة بأثواب مطابقة لما ارتدته ميدلتون، لإثبات مدى ولعها بها.

وتتابع بولينغ أخبار العائلة الملكية البريطانية بشغف كبير، ولديها 17 ألف متابع لصفحتها على «إنستغرام»، إذ تنشر صوراً لمئات الأثواب وقطع الملابس المطابقة لما ترتديه ميدلتون.

وقالت بولينغ إن ولعها تزايد بكل جديد للعائلة الملكية، بعد إعلان الأمير وليام، في 2010، خطبته ميدلتون. وأضافت «أنها تلك الفتاة العادية التي تنتمي للطبقة الوسطى، والتي ستصبح أميرة. هذا حلم كل فتاة يتحقق. وبالطبع أثّر ذلك فيَّ كشابة في ذلك الوقت وأصبح الأمر ممتعاً حقاً.. مثل هواية لتتبع ما ترتديه وإن كان مناسباً لحياتي أضيفه لمجموعتي».

وعندما ترصد بولينغ ثوباً يعجبها من ما ترتديه الدوقة، تنشر صورته على «إنستغرام»، وتسأل متابعيها إن كانوا قد تعرفوا إلى مصممه، ثم تجوب المتاجر على الإنترنت للعثور عليه.