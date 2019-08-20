ريتشارد جير يواصل قصف وزير إيطالي: أنت ترامب الصغير

المصدر: روما - د.ب.أ

وصف الممثل الأميركي ريتشارد جير زعيم حزب الرابطة الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني «بترامب الصغير»، الذي يستغل مخاوف المواطنين لكسب الأصوات.

وكان جير (69 عاماً) قد اشتبك لفظياً مع سالفيني بسبب سفينة تابعة لجماعة اوبن ارمز الخيرية، وعلى متنها أكثر من 100 مهاجر، وتم منعها من دخول إيطاليا.

وقال جير لصحيفة كوريري ديلا سيرا «وزير داخلية بلادكم لديه عقلية الرئيس ترامب نفسها. في الحقيقة أنا أطلق على سالفيني لقب ترامب الصغير، فهو يستخدم الجهل الراديكالي نفسه، هو يستغل الخوف والكراهية».

يشار إلى أنه منذ أسبوعين، صعد جير على متن السفينة لكي يوصل الغذاء ومواد الإغاثة للمهاجرين. ورداً على ذلك، طالبه سالفيني باصطحاب المهاجرين إلى هوليوود والسماح لهم بالإقامة في «الفيلات التي يمتلكها».

وأضاف جير «إذا أمضى وزير داخليتكم بعض الوقت مع هؤلاء الأشخاص، واستمع لقصصهم ومأساة أسرهم، كان سيغير رأيه». وأوضح جير أنه يرغب في لقاء سالفيني لأنه «على ثقة بأنه ليس كما يقدم نفسه»، مضيفاً «إنه يرى السياسة كذريعة لتعزيز شعبيته».