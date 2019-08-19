نجوم ومشاهير يناشدون إليسا: نحتاجك بيننا

المصدر: دبي - حياة حرزي

أثارت المطربة اللبنانية إليسا مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها اعتزامها الاعتزال، وأن ألبومها المقبل سيكون الأخير.

وتوالت الردود على التغريدة من متابعي حساب إليسا الذي يتجاوز عددهم 13 مليوناً ومن بينهم زملاء لها بمجال الغناء وآخرون من مشاهير التمثيل والإعلام.

وكتبت النجمة هيفاء وهبي مناشدة بنت بلدها: «انتصرتي على ظروف أصعب يا اليسا لا نحنا ولا جمهورك ولا ناسك منرضى بهيك قرار! بدك تضلك تغني وتنوري المسارح واللي مش عاجبه هو اللي ينقبر يمشي».

ورد المذيع التلفزيوني المصري عمرو أديب على تغريدة إليسا قائلاً: «أنت لا تملكين نفسك انتي ملك لنا جميعاً من المحيط للخليج.. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين لك».

بينما وجهت المغنية الكويتية شمس الحديث لزميلتها اللبنانية قائلة: «انتي أهم فنانة في العالم العربي ويكذب من يقول غير كدا من المجال».

وتملك إليسا (46 عاماً) واسمها الحقيقي إليسار خوري رصيداً كبيراً من حب الجمهور تراكم على مدى 20 عاماً وبلغ ذروته في محنة مرضها العام الماضي عندما أعلنت إصابتها بسرطان الثدي وتعافيها منه، كما أوردت وكالة رويترز.

وكتبت المطربة السورية أصالة على «تويتر»: «نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصاً لمنّ هو مثلك لا يريد أنّ تستعبده هذه المهنة، ولكنّكِ مُهمّة ومؤثّرة وصانعة ومحبوبة من ملايين النّاس، صوتكِ أصبح جزءاً من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا ، ونحتاجك بيننا».

أما النجمة سيرين عبدالنور فقالت: «اليسا حبيبة قلبي وقلب الملايين كل فنان بيقطع بمرحلة صعبة بحياتو الفنية الله بيسمح فيها لسبب، بس ولا مرة تنسي من الله معه فمن عليه!!! نقي اغانيكي بكل حب بس نقيهن لاكتر من البوم لان ابداً ما رح يكون الاخير».