5 مواطنات يختصرن سيرة نجاح المرأة الإماراتية في يومها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في يومهن؛ تلتقي خمس إماراتيات اقتحمن مجالات مختلفة، وحققن إنجازات لافتة فيها، خلال جلسة خاصة تحمل شعار «المرأة: رمز للتسامح»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 الجاري، وذلك في منطقة سنترال بوليفارد بجميرا أبراج الإمارات. وتستضيف الجلسة خمس إماراتيات تركن بصمات في ميادين لطالما اعتبرت حكراً على الرجال، بدءاً من الطيران، مروراً بالتصنيع، وصولاً إلى الفنون والآداب، إذ يشاركن قصص نجاحاتهن المهنية التي قدمن من خلالها مثالاً يحتذى به، ونماذج مشرفة تجسد قيم التسامح والصبر ورسالة الرعاية وتنشئة أجيال الغد.

وأعلن «فلو» للطعام الصحي، في جميرا أبراج الإمارات، أن الجلسة الحوارية الجديدة تأتي ضمن مبادرة جلساته، احتفاءً وتقديراً لما تلعبه المرأة الإماراتية من دور مهم في تمهيد الطريق للأجيال المقبلة.

وتشارك في الجلسة التي تديرها بطلة الإمارات في رفع الأثقال آمنة الحداد، مايا الهواري، وميثاء العيسائي، وليلى المرعشي، وإيمان المحمود. وتتولى مايا الهواري رئاسة مجلس الحكماء وإدارة التخطيط في مدرسة دبي كرمل، وهي أول دكتورة إماراتية تجري دراسة حول الذكاء العاطفي وتأثيره في القيادة. وتعمل على تطوير المهارات الشخصية لدى موظفي مختلف الهيئات الحكومية بالدولة، وكانت أحد المتحدثين عبر منصة TEDx في 2019، إلى جانب نيلها لقب «سفيرة المعرفة» من الهلال الأحمر الإماراتي عامي 2017 و2018 تكريماً لمساهماتها القيّمة كمتحدثة متطوعة.

بينما تدير ميثاء العيسائي قسم الاتصال المؤسسي لدى «ستراتا للتصنيع»، إذ تلعب دوراً مهنياً ريادياً في قطاع لطالما كان مقتصراً على الرجال، عبر إدارة الصورة الإعلامية لـ«ستراتا» كشركة صناعية إماراتية تتمتع برؤية مميّزة.

أما المرعشي فتعد أول نائبة رئيس لشؤون الاتصال المؤسسي لدى الشركة الوطنية للتبريد المركزي، وهي فنّانة ومصممة ورائدة أعمال، وأطلقت عام 2008 علامتها الخاصة للأزياء التي حققت نجاحاً. وتولت ليلى العديد من المناصب والمسؤوليات، منطلقةً من اهتمامها بشؤون الاستدامة وشغفها بالحفاظ على البيئة، بما يتضمن مشاركتها كمتحدثة في مؤتمر مجموعة عمل الإمارات للبيئة ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء.

بينما تشغل إيمان المحمود منصب مدير التخطيط الاستراتيجي والشراكات في مركز «شراع»، الهيئة التي تهدف إلى تمكين ودعم وإلهام الجيل المقبل من رواد الأعمال، وتزويدهم بمنصة انطلاق تمهّد لهم الطريق نحو النجاح. ووتتضمن مسؤولياتها بناء العلاقات وترسيخها مع مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية وشبه حكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الإمارة. وتتسم إيمان المحمود بشغفها تجاه قضية تمكين المرأة، حيث أسهمت بشكل كبير، من منصبها كخبيرة استراتيجية في مجلس الشارقة لسيدات الأعمال، في رعاية وتوجيه ودعم رائدات الأعمال في الدولة.

«المرأة: رمز للتسامح».. شعار الجلسة الحوارية التي تحتفي بنماذج إماراتية وصاحبات بصمات في مجالات مختلفة.