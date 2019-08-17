الثقب الأسود العملاق يسطع بدرجة كبيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زاد سطوع ثقب "ساجيتاريوس إيه" الأسود العملاق الموجود في مركز مجرة درب التبانة، بدرجة كبيرة بلغت 75 ضعف درجة سطوعه الأصلي لمدة ساعتين، ما يمثل حدثاً استثنائياً، لأن هذا الثقب غير نشط، ولا يعرف عنه تغيّر درجة سطوعه.

وحسب نشرة مرصد المستقبل في دبي، قال عالم الفلك في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس توان دو، لموقع ساينس أليرت: "فوجئنا في البداية، فالثقب كان ساطعاً بدرجة كبيرة حتى إنني ظننت أننا نرصد النجم إس0-2 لأنني لم أرَ ثقب ساجيتاريوس إيه* بهذا السطوع سابقاً".

واستخدم فريق من علماء الفلك بقيادة دو البيانات التي جمعها مرصد دبليو إم كيك الذي يوجد بالقرب من قمة جبل مونا كيا في هاواي. ونشر الفريق ملاحظاته التي يعود تاريخها إلى شهر مايو الماضي في دورية أستروفيزيكال جورنال ليترز في شهر أغسطس الجاري.

وذكر الفريق أن زيادة السطوع كانت بسبب ابتلاع ساجيتاريوس إيه* لجرم سماوي قريب منه، ويسمى العلماء هذه الظاهرة التنامي.