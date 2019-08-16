7 نصائح للمحافظة على أظافر الأكريليك

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تطل أظافر الأكريليك جميلة ولافتة للنظر، كما تبقى لامعة وأنيقة لفترة طويلة، لكنها مكلفة إذا أردنا أن نحافظ عليها ونتردد إلى صالون التجميل لتصحيحها، ويقدم Tips and Toes سبع نصائح للمحافظة على أظافر الأكريليك لأطول فترة ممكنة كي تبدو مميزة.

1- الطول المناسب هو أولى النصائح للحفاظ على أظافر الأكريليكK على أن يكون طولها غير مبالغ فيه، فأحياناً تبدو الأظافر الطويلة جميلة لكنها ليست مناسبة لجميع أنماط الحياة، فهي ليست عملية للقيام بأي عمل يتطلب استخدام الأيدي، لذلك اختيار طول معقول يساعد على الحفاظ عليها فترة أطول.

2- ارتدي القفازات عند غسل الأطباق أو القيام بأي عمل من أعمال المنزل، كي تحمي أظافرك، فبذلك تصبح أقل عرضة للتكسر أو التضرر من المواد الكيميائية، فاحتفظي بقفازات مطاطية بمتناول يديك، وتعوّدي استعمالها عند اللزوم، وإياكِ أن تستخدمي أظافرك كأداة.

3- لا تعبثي بأظافرك ولا تقضميها، وإياكِ أن تعبثي بأظافرك إن وجدتها بدأت بالتضرر أو الانفصال عن الظفر الأصلي، وعليك ألا تقضميها، فأنت بذلت جهداً ومالاً للحصول عليها، فحافظي عليها.

4- جففي أظافرك تماماً عند غسل يديك أو استعمالك للمياه، واحرصي على ذلك جيداً، لأن دخول المياه تحت الظفر الأكريليك سيساعد على تقشيره، وقد يسمح للبكتيريا في النمو تحته؛ ما يؤدي إلى التهابات.

5- الإصلاح الفوري، إذ مهما كنتِ حذرة قد تطرأ الحوادث، فإذا تعرّض أحد أظافرك إلى الكسر أو بدأ بالانفصال عن الظفر الحقيقي؛ فتوجهي إلى الصالون مباشرة، فاستبدال ظفر واحد أفضل من الاضطرار إلى تبديل الكل.

6- تجنبي الأسيتون بعد حصولك على أظافر طويلة لامعة وجميلة من الأكريليك، ولابد أن تغيري مزيل الطلاء المعتاد المكون من الأسيتون، وعليك الانتباه إلى نوع مزيل الطلاء الذي تستعملينه، إذ يجب أن يكون خالياً من الأسيتون؛ لأنه يمكن أن يذيب الأظافر الأكريليك، وهذا آخر ما تريدينه.

7- استخدام الزيت خطوة مهمة جداً للحفاظ على أظافر الأكريليك، وتمسيدها يومياً، فلذلك فوائد عدة، فهو يحميها من الجفاف، ويبقيها ثابتة على الظفر الأصلي، كما أنه يبقيها مرنة، لذا استخدمي الزيت على الظفر وتحته وعلى اللحمية حوله.