منطاد على شكل قناع «شرير حرب النجوم» يحلّق في إنجلترا

المصدر: لندن - رويترز

حلق منطاد عملاق على شكل قناع شخصية دارث فيدر، الشرير في سلسلة أفلام (ستار وورز) «حرب النجوم»، فوق ميناء بريستول الإنجليزي، مع انطلاق المهرجان السنوي للمناطيد في المدينة.

وجاءت مشاركة المنطاد بعد حملة تمويل جماعي شهدت تبرع الزوار بنحو 5255 جنيهاً إسترلينياً (6383 دولاراً) لظهور المنطاد.

وقال المنظمون على موقع فاند سيرفر للتمويل الجماعي «بنت شركة كاميرون بالونز منطاد دارث فيدر، الذي يعمل بالهواء الساخن في بريستول، لكنه لم يحلق قط في أجواء هذه المدينة الجميلة».

ويشمل المهرجان، وهو الأكبر من نوعه في أوروبا، مشاركة أكثر من 130 منطاداً بالهواء الساخن من جميع أنحاء العالم، ويستمر أربعة أيام.