انطلاق فيلم «ولدي» في سينما عقيل بالإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينطلق الفيلم الروائي ولدي للمخرج محمد بن عطية لمدة ثمانية أيام في سينما عقيل بالإمارات تجارياً، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الخميس 22 أغسطس.

يذكر أن «سينما عقيل» هي منصة سينمائية مستقلة، تستقدم أفلاماً نوعية من كل أنحاء العالم لجمهور الإمارات، من خلال عرض أفلام خالدة ونماذج جيدة من تاريخ السينما، وتهدف سينما عقيل إلى أن تزيد المعرفة والاهتمام بفن السينما.

وكان الفيلم قد عُرض أخيراً في مهرجان الفيلم العربي الفرنسي، ومهرجان طرابلس للأفلام، ومسرح القصبة، وكان عرضه العالمي الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ونافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي حيث فاز الممثل التونسي محمد ظريف بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وحصل الفيلم أيضاً على الجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية في باستيا بفرنسا.

كما شارك الفيلم في مهرجانات عدة، منها مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، أيام قرطاج السينمائية، ومهرجان لندن السينمائي، وعُرض في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أيام القاهرة السينمائية وقبلها في مهرجان الفيلم العربي بروتردام.

ويحكي «ولدي» قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي، يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيراً بالتحسن، يختفي فجأة.

وفيلم «ولدي» من تأليف وإخراج محمد بن عطية، وإنتاج شركات «نوماديس إيمدج» للمنتجة درة بوشوشة و«لي فيلم دو فليوف» و«تانيت فيلم»، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي، وتتولى شركة

MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.