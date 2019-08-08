أليشيا كيز تشارك في «تحقيق ما يفوق الخيال» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك الفنانة أليشيا كيز، الحائزة 15 جائزة «غرامي»، في فعالية «تحقيق ما يفوق الخيال» خلال الثالث من سبتمبر المقبل بساحة كوكا كولا أرينا في دبي.

وستلقي أليشيا، حسب «نجاحي إيفنتس» التي تنظم الفعالية، كلمة تشجع الحضور على استكشاف ما في بداخلهم من إمكانات، إلى جانب كوكبة من المتحدثين العالميين، من بينهم توني روبنز، كما ستؤدي أليشيا عرضاً موسيقياً خلال الفعالية.

من جهتها، أعربت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«نجاحي إيفنتس» أوفى مصطفى عن سعادتها باستضافة أليشيا كيز، مضيفة أن هذه الفنانة تعد قدوةً تحتذي بها الفتيات الطموحات، كما أنها أم وزوجة وواحدة من أكثر الشخصيات نجاحاً في العالم. وأشارت إلى أن الفعالية تهدف إلى توصيل المعرفة عبر القصص والتجارب الواقعية التي تسهم في تحفيز الحاضرين وتشجيعهم.

يشار إلى أن أليشيا أطلقت أسطوانتها الأولى بعنوان «سونجز إن إيه ماينر» عام 2001، لتتمكن بعدها من بيع ما يزيد على 40 مليون أسطوانة وإبداع العديد من أشهر الأغاني، فضلاً عن تحقيق الكثير من النجاحات. وتعمل أليشيا في كتابة الأغاني والتلحين والإنتاج، فضلاً عن كونها ممثلة موهوبة، ومنتجة أفلام وبرامج تلفزيونية ومسرحيات برودواي، ورائدة أعمال وناشطة مؤثرة. كما أنها واحدة من أكثر الكتّاب تحقيقاً للمبيعات وفقاً لمجلة نيويورك تايمز.