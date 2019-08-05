«الإمارات للفضاء» تستعرض في «ليوا عجمان» إمكانية زراعة النخيل على المريخ

المصدر: عجمان - وام

استعرضت وكالة الإمارات للفضاء، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة السادسة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019، الذي اختتم أمس، إمكانية زراعة النخيل على سطح كوكب المريخ من خلال إرسال بذور هذه الشجرة كمرحلة أولى إلى محطة الفضاء الدولية، لإجراء الاختبارات عليها، ثم إلى كوكب المريخ لزراعتها في مراحل مستقبلية.

وشهد جناح وكالة الإمارات للفضاء اقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين بمجال الزراعة والفضاء من مختلف إمارات الدولة ودول الخليج على مدار أيام المهرجان.

وأكد المُشرف على مشروع وصاحب فكرة «تجربة النخلة في الفضاء»، راشد الزعابي، انه جرى اختيار شجرة النخيل لتجربة امكانية زراعتها في المريخ لمكانتها ورمزيتها لدى شعب الإمارات عموماً، ولدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خصوصاً، إذ اهتم بها، وحرص على تطوير زراعتها حتى أصبحت الإمارات من بين أعلى الدول امتلاكاً لهذا النوع من الأشجار.

وأوضح الزعابي أن اختيار كوكب المريخ لتجربة إمكانية زراعة النخيل على سطحه جاء نظراً لأن بيئة هذا الكوكب مشابهة الى حدما للبيئة التي تزرع وتنمو بها شجرة النخيل، ومن الممكن ان تتأقلم شجرة النخيل مع بيئة ذلك الكوكب.

وأكد الزعابي أن استراتيجية وكالة الإمارات للفضاء تهدف إلى دعم عملية البحث العلمي في مجال الفضاء بالدولة، و تعزيز جهود الدولة على صعيد بناء الشراكات المحلية والعالمية لتحقيق الأمن الغذائي على الأرض، وفي الفضاء ايضاً، وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء إرسال بذور من شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت وكالة الإمارات للفضاء قد أعلنت في يوليو الماضي عن إرسال بذور من شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية لدراسة مدى تأثرها ببيئة الفضاء، وبحث إمكانية زراعتها في كوكب المريخ مستقبلاً، في تجربة علمية بحثية هي الأولى من نوعها في العالم، يتم تنظيمها بالتعاون مع كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة «نانو راكس».

«الوكالة» سترسل بذور شجرة النخيل إلى محطة الفضاء الدولية خلال أيام قليلة.