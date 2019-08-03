بكتيريا «مقلقة» في لندن

المصدر: لندن - رويترز

رصد علماء بكتيريا مقاومة لعدد من العقاقير في ماكينات صرف آلية، ومصاعد بشبكة قطارات الأنفاق، ومراكز تسوق ومستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، قالوا إنها تشكل خطراً محتملاً على الصحة العامة.

وقالت المتخصصة في علوم الطب الحيوي بجامعة شرق لندن، والتي شاركت في قيادة البحث، هيرمين مكرتشيان، إن النتائج التي نشرت في دورية «ساينتفك ريبورتس»، أول من أمس، تشير إلى مستويات «مقلقة» للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت أن «الأماكن العامة، التي تشكل جزءاً من حياتنا اليومية، يمكن أن تكون مخازن للبكتيريا المقاومة للعقاقير».

ومن بين المناطق، التي جمعت منها العينات، مقابض أبواب دورات المياه، والصنابير، ومقاعد المراحيض، وأسوار السلالم المتحركة.