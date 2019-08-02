باحثون ينجحون في ترجمة إشارات المخ إلى لغة

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

قال باحثون من الولايات المتحدة إنهم اقتربوا خطوة من التمكن من قراءة الأفكار، حيث نجحوا لأول مرة في فك شفرة المعلومات الواردة في محادثة مسموعة أو منطوقة، اعتماداً على قياس أنشطة المخ، وفقاً لما أعلنه الباحثون تحت إشراف إدوارد شانج من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

وعلق الخبير الألماني تونيو بال، من مستشفى فرايبورج الجامعي، على الدراسة بالقول: «هذا تطور مثير جداً»، مشيراً إلى أن شانج وزملاءه مشهورون على مستوى العالم بالريادة في فك شفرة إشارات المخ.

ويأمل أصحاب الدراسة في أن تساعد نتائجها يوماً ما الذين فقدوا القدرة على النطق بسبب الإصابة بسكتة دماغية أو تنكسات عصبية، أو ما يعرف بالتصلب الجانبي الضموري (ALS)، «فرغم أن استعادة قدرات التواصل ولو بشكل محدود تساعد على تحسين جودة الحياة بشكل كبير، فلا توجد حتى الآن أداة لغوية صناعية بالسرعة نفسها للحديث البشري»، حسبما أوضح الباحثون.

ويضطر فاقدو القدرة على النطق حتى الآن لاستخدام أدوات لغوية مساعدة يتم التحكم فيها من خلال حركة العين أو لوحة مفاتيح، ما يتيح لهؤلاء المصابين التفاهم مع الآخرين لكن ببطء، لكن الباحثين يرون أن على أي جهاز اصطناعي لغوي أن ينقل الأفكار على شكل لغة، في الوقت الأصلي، قدر الإمكان.

وفحص الباحثون في سبيل تطوير البرنامج ثلاثة أشخاص يحملون غطاء رأس مزوداً بأقطاب كهربية موضوعة فوق قشرة المخ مباشرة، وكانت الأقطاب الكهربية تسجل نشاط المخ، خاصة نشاط مركز اللغة والسمع، وكان ذلك في البداية خلال حديث معاد.

وفي سبيل ذلك استمع المشاركون في التجربة إلى أسئلة مثل: «ما هي أداة العزف الموسيقي التي تفضلها؟»، ثم طلب منهم اختيار إجابة من عدد من الإجابات التي وضعت على شاشة، وأن يقولوا مثلاً «جيتار كهربائي»، وفي هذه الأثناء قاس الباحثون مخطط كهربية قشرة المخ، الذي يرصد نبضات الخلايا العصبية التي تنشط عند السمع والكلام.

واعتمد الباحثون على القياسات التي حصلوا عليها لتحديد الأسئلة التي سمعها المشتركون أو الإجابات التي أعطوها، وذلك باستخدام برنامج حاسوبي مخصص لذلك.

ونجح الباحثون في 85% من الحالات في معرفة ما إذا كان المشتركون قد سمعوا سؤالاً أو أعطوا إجابة.

وكان الباحثون ينجحون في تقدير الإجابة الصحيحة بشكل أصدق، كلما كان السؤال المطروح معروفاً.

وكلما استطاع البرنامج مع الوقت التمييز بشكل أفضل بين الأنماط العصبية المختلفة، كانت الإجابات التي توقعوها أكثر صدقاً.

وحسب الباحثين، فقد استطاعوا إجمالاً فك شفرة ما يصل إلى 61% من الإجابات المسموعة، وما يصل إلى 76% من الإجابات المنطوقة، بشكل صحيح. ووفقاً للباحثين فقد وصلت نسبة الإصابة بمحض الصدفة إلى 7% في حالة الإجابات المسموعة، و20% في حالة الإجابات المنطوقة.

غير أن اقتصار التجربة على ثلاثة من المشتركين يجعل من الصعب استخلاص نتائج يمكن تعميمها من الدراسة، كما أنه من الصعب الجزم بشيء في ما يتعلق بتأثير وضع الأقطاب الكهربية على قشرة المخ، رغم ما لذلك من أهمية كبيرة.