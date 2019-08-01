400 سلحفاة تغادر شاطئ موقع الطويلة بعد «التفقيس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت 400 سلحفاة منقار الصقر الصغيرة إلى البحر، بعد تفقيسها على شاطئ موقع الطويلة، التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ووصلت السلاحف، المهددة بالانقراض، إلى موقع الشركة في الطويلة مع بدء الموسم السنوي للتعشيش في شهر أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين يواصل فريق الاستدامة في الشركة جهوده لحماية الأعشاش، من خلال القيام بعمليات تفتيش يومية، وتنظيف متواصل للشاطئ، ومراقبة عملية التفقيس.

وتمكن الفريق من إنقاذ عدد من السلاحف المريضة، التي تم الاعتناء بها، والتأكد من استقرار حالتها الصحية، ثم إطلاقها إلى البحر بفضل مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف.

ومنذ عام 2011، وضعت نحو 100 سلحفاة منقار الصقر بيضها على شاطئ موقع الطويلة، التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ما أسفر عن تفقيس ما يقارب الـ7000 سلحفاة صغيرة، خلال تلك الفترة.