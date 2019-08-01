الأمير هاري ينتقد التحيّز غير الواعي للعنصرية

المصدر: لندن - رويترز

قال الأمير البريطاني هاري، عن «التحيز غير الواعي» للعنصرية، إن بعض الناس لا يدركون أن أحكامهم المسبقة وتلك الوصمة تُنقل من جيل لآخر، مشيراً، في مقابلة أجراها مع جين غودال، الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة، لمجلة فوغ البريطانية، إنه لا يريد سوى طفلين فقط مع زوجته ميغان.

وينشر الحوار بين الأمير هاري وغودال، بشأن أثر التنشئة والبيئة في آراء الناس، في نسخة سبتمبر من مجلة فوغ، التي تترأس تحريرها شرفياً زوجته.

وانتقد الأمير هاري (34 عاماً) من قبل الإيحاءات العنصرية، في تغطية وسائل الإعلام لأخبار زوجته الممثلة السابقة، التي يبلغ عمرها 37 عاماً، وأمها أميركية - إفريقية، ووالدها أبيض.

وتابع: «مثلما تُنقل الوصمة من جيل إلى جيل، فرأيك في العالم والحياة والناس أمر يتم تلقينك إياه، يتم تعلمه من عائلتك، يتم تعلمه من الجيل الأكبر أو من الإعلانات، من بيئتك».